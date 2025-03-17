Эксперт Лукьянов: США ударами по хуситам хотят укрепить связи с Эр-Риядом

По мнению специалиста, когда президент США Дональд Трамп отдавал соответствующий приказ, у Вашингтона было несколько целей. «В первую очередь, Трамп смотрит на экономическую ситуацию в регионе и видит снижение экономических показателей его союзников и партнеров в регионе Красного моря — Саудовской Аравии, Египта, Израиля — на фоне действий хуситов по блокированию судоходства в рамках прошедшего года. И соответственно, он рассматривает снятие этих ограничений военными средствами как важный инструмент оказания влияния на партнеров — на Египет, на Саудовскую Аравию, на Израиль — в рамках интересного для него переговорного процесса по палестино-израильскому конфликту», — отметил аналитик.