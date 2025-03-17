Эксперт Лукьянов: США ударами по хуситам хотят укрепить связи с Эр-Риядом

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
По мнению специалиста, когда президент США Дональд Трамп отдавал соответствующий приказ, у Вашингтона было несколько целей. «В первую очередь, Трамп смотрит на экономическую ситуацию в регионе и видит снижение экономических показателей его союзников и партнеров в регионе Красного моря — Саудовской Аравии, Египта, Израиля — на фоне действий хуситов по блокированию судоходства в рамках прошедшего года. И соответственно, он рассматривает снятие этих ограничений военными средствами как важный инструмент оказания влияния на партнеров — на Египет, на Саудовскую Аравию, на Израиль — в рамках интересного для него переговорного процесса по палестино-израильскому конфликту», — отметил аналитик.
«Второй момент: ключевым партнером, союзником в регионе для Соединенных Штатов Трамп видит Саудовскую Аравию. Он считает необходимым, возможным не только компенсировать тот период охлаждения отношений между США и Саудовской Аравией, что имело место быть при Байдене, но и нарастить уровень комплексного взаимодействия, в том числе продемонстрировать в очередной раз зависимость Саудовской Аравии от США в плане обеспечения региональной безопасности», — добавил он.
Третьей задачей США, по мнению аналитика, является укрепление позиций Израиля также ключевого партнера Соединенных Штатов в регионе, подвергшегося «действиям со стороны хуситов». Кроме того, по словам Лукьянова, в контексте операции США против хуситов их целью является оказание «комплексного давления на Иран».
«Соответственно, сами хуситы в этом отношении не являются самоцелью, хотя в своей риторике Трамп называл хуситов террористами, горячо поддерживал включение их в список террористических организаций. Интересы комплексные, связаны не столько с йеменским конфликтом и даже ситуацией в регионе Красного моря, сколько с тем, как Трамп понимает дипломатию и взаимодействие с врагами и союзниками в регионе», — заключил специалист.
15 марта Вооруженные силы США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По последним данным министерства здравоохранения в правительстве хуситов, в результате ударов погибли 53 человека, более 100 получили ранения.