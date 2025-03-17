В офисе Зеленского назвали условие прекращения ударов по России

Атака прошла в день переговоров делегаций США и Украины в Джидде. По итогам встречи стороны сообщили, что Киев согласился с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, если на этот шаг пойдет Москва. По словам Путина, Россия согласна на перемирие, но оно «должно привести к долгосрочному миру» и «устранить первоначальные причины» конфликта на Украине.