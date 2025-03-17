Генконсул Китая посетил крупнейшие свердловские заводы

Кроме того, в ходе визита генконсулу представили логистические возможности в «Титановой долине». В особой экономической зоне ведется стратегический проект «Сухой порт» Он превратит Свердловскую область в крупный логистический хаб страны и позволит быстрее доставлять товары, в том числе и на Дальний Восток.