Генконсул Китая посетил крупнейшие свердловские заводы

Генконсул Китая Ло Шисюн в рамках подготовки IX Российско-Китайского ЭКСПО посетил крупнейшие предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Идеи, касающиеся сотрудничества представили «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле, «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и особая экономическая зона «Титановая долина».
После презентации генконсул Ло Шисюн подчеркнул, что у Свердловской области уникальные преимущества по природным ресурсам и металлургии. Также он надеется, что свердловские предприятия будут сотрудничать и укреплять дружбу с Китаем.
Кроме того, в ходе визита генконсулу представили логистические возможности в «Титановой долине». В особой экономической зоне ведется стратегический проект «Сухой порт» Он превратит Свердловскую область в крупный логистический хаб страны и позволит быстрее доставлять товары, в том числе и на Дальний Восток.