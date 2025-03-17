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Генконсул Китая посетил крупнейшие свердловские заводы

На Урале генконсул Китая обсудил с промышленниками проекты.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Генконсул Китая Ло Шисюн в рамках подготовки IX Российско-Китайского ЭКСПО посетил крупнейшие предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Идеи, касающиеся сотрудничества представили «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле, «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и особая экономическая зона «Титановая долина».

После презентации генконсул Ло Шисюн подчеркнул, что у Свердловской области уникальные преимущества по природным ресурсам и металлургии. Также он надеется, что свердловские предприятия будут сотрудничать и укреплять дружбу с Китаем.

Кроме того, в ходе визита генконсулу представили логистические возможности в «Титановой долине». В особой экономической зоне ведется стратегический проект «Сухой порт» Он превратит Свердловскую область в крупный логистический хаб страны и позволит быстрее доставлять товары, в том числе и на Дальний Восток.