Латвия хочет закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов

Сейчас речь идет о запрете для пешеходов и велосипедистов на полгода. Однако, если поток нарушителей станет критическим, погранведомство Латвии может попросить закрыть пункт для всех. С белорусской стороны в этом месте работает пункт пропуска «Григоровщина».