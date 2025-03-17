Латвия хочет закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Пограничное ведомство Латвии попросило правительство частично закрыть единственный действующий пункт пропуска на границе с Беларусью «Патерниеки», сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на главу Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Латвийские пограничники хотят, чтобы там запретили проход пешеходов и проезд велосипедистов. Если такой запрет введут, останется только один вариант — автотранспорт.
«Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию», — сказал Пуятс.
Сейчас речь идет о запрете для пешеходов и велосипедистов на полгода. Однако, если поток нарушителей станет критическим, погранведомство Латвии может попросить закрыть пункт для всех. С белорусской стороны в этом месте работает пункт пропуска «Григоровщина».
Ранее сообщалось, что латвийские пограничники не хотели пропускать группу африканцев 16 марта. Тогда латвийская сторона в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских коллег приостановила оформление транспортных средств.