Ударами по Йемену предупредили Иран. Операция США может не ограничиться хуситами

Лидер хуситского движения Абдель-Малик аль-Хуси выступил с официальным обращением, заметив, что у его соратников есть «дополнительные варианты эскалации». Они будут применены в том случае, если США продолжат операцию, начатую в выходные по распоряжению Дональда Трампа. «Решение о запрете судоходства в Красном море будет распространяться на Америку до тех пор, пока та будет продолжать свою агрессию, — заявил глава “Ансар Аллах”.— Мы ответим эскалацией на эскалацию и будем наносить удары по авианосцам, военным кораблям и коммерческим судам американского врага».