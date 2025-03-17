Венгрия призвала Украину восстановить права нацобщины в Закарпатье

«Я ясно дал понять на сегодняшней встрече (глав МИД стран Евросоюза. — Прим. ред.), что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС. — Прим. ред.) не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года», — сказал дипломат, его выступление транслировали в Facebook*.