Венгрия призвала Украину восстановить права нацобщины в Закарпатье

«Я ясно дал понять на сегодняшней встрече (глав МИД стран Евросоюза. — Прим. ред.), что ни о каком прогрессе в переговорах о присоединении Украины (к ЕС. — Прим. ред.) не может быть и речи до тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут полностью возвращены в том виде, в каком они существовали до 2015 года», — сказал дипломат, его выступление транслировали в Facebook*.
По его словам, в Венгрии в ближайшие недели проведут национальную консультацию о вступлении Украины в Евросоюз, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
Сийярто также назвал возмутительными попытки министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и глав внешнеполитических ведомств некоторых стран ЕС представить проблему как надуманную и отказать Будапешту в праве критиковать действия Киева.
Кроме того, Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать.
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