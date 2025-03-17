Александр Скрябин рассказал о праздновании 300-летия Ростова

В понедельник, 17 марта, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с руководителями городских СМИ. Одной из тем обсуждения стала подготовка к 300-летию донской столицы.
— Хорошее напоминание, — отметил Александр Юрьевич. — Пора концептуально прописать мероприятия. Наша основная задача — измениться.
Глава города также рассказал, что к юбилею могут появиться новые пешеходные улицы.
— Концепт уже есть. Мы работаем над тем, чтобы облечь исторический облик в туристические маршруты, которые, в том числе, будут способствовать развитию экономики, — подчеркнул Скрябин.