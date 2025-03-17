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Александр Скрябин рассказал о праздновании 300-летия Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин анонсировал новые пешеходные улицы.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 марта, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с руководителями городских СМИ. Одной из тем обсуждения стала подготовка к 300-летию донской столицы.

— Хорошее напоминание, — отметил Александр Юрьевич. — Пора концептуально прописать мероприятия. Наша основная задача — измениться.

Глава города также рассказал, что к юбилею могут появиться новые пешеходные улицы.

— Концепт уже есть. Мы работаем над тем, чтобы облечь исторический облик в туристические маршруты, которые, в том числе, будут способствовать развитию экономики, — подчеркнул Скрябин.