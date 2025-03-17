Глава Ростова Александр Скрябин рассказал о грядущих изменениях в своей команде

— Изменения, конечно будут. Но надо поработать, потому что люди — на своих местах, профессионалы. Надо только правильно поставить им задачи, обозначить приоритеты, — ответил Александр Юрьевич. — Я думаю, все увидели, что со снегом и другими задачами справляются. Где-то не очень качественно, и тогда все перестраиваются. Главное — мы все друг друга слышим и будем это делать.