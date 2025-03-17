Глава Ростова Александр Скрябин рассказал о грядущих изменениях в своей команде

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал об изменениях в своей команде, отвечая на вопросы журналистов во время встречи в Центре истинных ценностей 17 марта.
Руководители ростовских СМИ поинтересовались, определился ли Александр Скрябин с ключевыми людьми в своей команде по различным направлениям — экономическом, социальном и других.
— Изменения, конечно будут. Но надо поработать, потому что люди — на своих местах, профессионалы. Надо только правильно поставить им задачи, обозначить приоритеты, — ответил Александр Юрьевич. — Я думаю, все увидели, что со снегом и другими задачами справляются. Где-то не очень качественно, и тогда все перестраиваются. Главное — мы все друг друга слышим и будем это делать.
Также глава заявил, что однозначно будет добавлять полномочия главам районов Ростова.
— Что-то требуя от главы района, надо для этого дать ему полномочия. И на апрельском заседании Гордумы будет небольшая корректировка структуры города, которая позволит поработать до сентября. Изменения в структуру, которые я предложу, хочу начинать уже с новым составом депутатского корпуса. Поэтому до сентября изменений не будет.