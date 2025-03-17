СМИ раскрыли детали переговоров США о переселении жителей Газы

О реализации предложения Дональда Трампа по переселению населения сектора Газа в другие страны рассказали «Ведомости» со ссылкой на телеканал.
По информации CBS News, команда Белого дома и Израиль «обратились к правительствам Судана и Сомали» по вопросу переселения палестинцев. Также как потенциальное место для миграции рассматривается Сирия. Переселение населения Газы в другие страны Вашингтон считает одним из способов урегулирования конфликта между Израилем и «Хамас» и восстановления палестинского анклава.
Как заверили издание анонимные источники из дипломатического ведомства США, американские и израильские представители уже сделали предложение о переселении палестинцев Судану и Сомали. Кроме того, как сообщил телеканал, правительство еврейского государства обращалось с призывом к палестинцам уезжать из Газы.
Один из собеседников издания уточнил, что США контактировали с новым правительством Сирии по вопросу переселения туда палестинцев. Другой источник добавил, что сирийские власти пока не дали внятного ответа на предложение.
Посол Сомали в США Дахир Хассан уточнил, что представители США и Израиля не говорили с правительством страны о перспективах миграции палестинцев. Чиновники из Судана запрос редакции проигнорировали.
5 февраля президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами после переговоров с Биньямином Нетаньяху заявил, что считает, что сектор Газа должен находиться в ведении Штатов, что позволит превратить разрушенный анклав в Ближневосточную Ривьеру. Ранее он предложил переселить палестинцев в другие страны.