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СМИ раскрыли детали переговоров США о переселении жителей Газы

По данным CBS News, США и Израиль пытаются достичь договоренностей с властями Сомали, Судана и Сирии о переселении жителей сектора Газа и уже связались с властями этих стран. Однако представители государств опровергли эту информацию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О реализации предложения Дональда Трампа по переселению населения сектора Газа в другие страны рассказали «Ведомости» со ссылкой на телеканал.

По информации CBS News, команда Белого дома и Израиль «обратились к правительствам Судана и Сомали» по вопросу переселения палестинцев. Также как потенциальное место для миграции рассматривается Сирия. Переселение населения Газы в другие страны Вашингтон считает одним из способов урегулирования конфликта между Израилем и «Хамас» и восстановления палестинского анклава.

Как заверили издание анонимные источники из дипломатического ведомства США, американские и израильские представители уже сделали предложение о переселении палестинцев Судану и Сомали. Кроме того, как сообщил телеканал, правительство еврейского государства обращалось с призывом к палестинцам уезжать из Газы.

Один из собеседников издания уточнил, что США контактировали с новым правительством Сирии по вопросу переселения туда палестинцев. Другой источник добавил, что сирийские власти пока не дали внятного ответа на предложение.

Представитель Сирии заявил CBS News, что в правительство не поступало предложений о расселении на территории страны переселенцев из сектора Газа ни от Израиля, ни от США.

Посол Сомали в США Дахир Хассан уточнил, что представители США и Израиля не говорили с правительством страны о перспективах миграции палестинцев. Чиновники из Судана запрос редакции проигнорировали.

5 февраля президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами после переговоров с Биньямином Нетаньяху заявил, что считает, что сектор Газа должен находиться в ведении Штатов, что позволит превратить разрушенный анклав в Ближневосточную Ривьеру. Ранее он предложил переселить палестинцев в другие страны.