СМИ раскрыли детали переговоров США о переселении жителей Газы

По информации CBS News, команда Белого дома и Израиль «обратились к правительствам Судана и Сомали» по вопросу переселения палестинцев. Также как потенциальное место для миграции рассматривается Сирия. Переселение населения Газы в другие страны Вашингтон считает одним из способов урегулирования конфликта между Израилем и «Хамас» и восстановления палестинского анклава.