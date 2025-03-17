Фицо: Словакия не направит Украине ни цента

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил, что республика не намерена участвовать ни в каких военных миссиях на Украине и не выделит на помощь ей ни цента. При этом он отметил, что Братислава сосредоточится на совместных проектах с Киевом, которые будут взаимовыгодными для обеих стран. Фицо подчеркнул важность восстановления транзита газа через Украину.