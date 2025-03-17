В Казахстане проверят деятельность USAID — вице-премьер

«В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе и правительственными, и неправительственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID», — указал вице-премьер в ответе на депутатский запрос.