Молдову посетит президент Чехии Петр Павел

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Президент Чешской Республики Петр Павел посетит 20 марта Республику Молдова с официальным визитом, сообщили в пресс-службе молдавского президента.
Как уточняется, это будет первый визит чешского лидера в Кишинев.
«Этот визит отражает все более тесные отношения между нашими странами и нашу общую приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и европейского пути Молдовы», — отмечается в сообщении.
В рамках визита Павет проведет двустороннюю встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Затем последует совместная пресс-конференция глав двух государств.
Майя Санду уже встречалась с чешским лидером в ходе своего двухдневного визита в Прагу в октябре 2023 года. Тогда главы двух государств выступали с речью на открытии 27-й конференции «Форум 2000».