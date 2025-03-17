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Молдову посетит президент Чехии Петр Павел

Президент Чехии едет в Кишинев, это первый визит Петра Павла в Республику Молдова.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Президент Чешской Республики Петр Павел посетит 20 марта Республику Молдова с официальным визитом, сообщили в пресс-службе молдавского президента.

Как уточняется, это будет первый визит чешского лидера в Кишинев.

«Этот визит отражает все более тесные отношения между нашими странами и нашу общую приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и европейского пути Молдовы», — отмечается в сообщении.

В рамках визита Павет проведет двустороннюю встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Затем последует совместная пресс-конференция глав двух государств.

Майя Санду уже встречалась с чешским лидером в ходе своего двухдневного визита в Прагу в октябре 2023 года. Тогда главы двух государств выступали с речью на открытии 27-й конференции «Форум 2000».