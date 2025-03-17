Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа

17 марта Кремль официально подтвердил, что переговоры президентов состоятся во вторник, 18 марта. Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала президента США не идти на уступки в ущерб Украине.