СМИ: какое будущее ждет разведывательный альянс «Пять глаз» при Трампе

И прецеденты уже были. В 1984 году Новая Зеландия запретила заход американских ядерных кораблей в свои воды, фактически закрыв для ВМС США доступ к своим портам, что привело к «неполному исключению» Новой Зеландии из альянса. В 1973 году Генри Киссинджер, тогдашний советник по национальной безопасности, потребовал, чтобы Америка прекратила отношения с Великобританией, чтобы наказать ее за разногласия по поводу политики на Ближнем Востоке. «Нам просто нужно показать зубы», — заявил тогда Киссинджер. Однако американское Агентство национальной безопасности «отклонило» это предложение, поскольку оно подорвало бы сбор Соединенными Штатами разведданных в Европе и на Ближнем Востоке.