СМИ: какое будущее ждет разведывательный альянс «Пять глаз» при Трампе

Решение США о временной приостановке и последующем возобновлении предоставления разведданных Украине встревожило других членов альянса «Пять глаз», и они засомневались в целесообразности доверять США свою самую секретную информацию, пишет Bloomberg.
На карту поставлено многолетнее соглашение об обмене разведданными, которое началось с перехвата радиосигналов во время Второй мировой войны. Альянс был создан в 1946 году, когда Великобритания и США узаконили партнерство. Два года спустя к ним присоединилась Канада, а в 1956 году — Новая Зеландия и Австралия. Деятельность «Пяти глаз» настолько тщательно охранялась, что о существовании этой группы общественность узнала только в середине 2000-х годов.
Риск заключается в том, что другие партнеры альянса теперь поддерживают с США деловые, а не доверительные отношения. Сотрудничество стало более сдержанным и менее открытым.
Будущее «Пяти глаз» при Дональде Трампе может развиваться по трем сценариям, предполагает The Economist.
Система обмена данными будет разрушена по инициативе США
Этот сценарий предполагает, что Вашингтон может «исключить» одного из участников альянса, например Канаду, с которой у Трампа отношения складываются не лучшим образом.
И прецеденты уже были. В 1984 году Новая Зеландия запретила заход американских ядерных кораблей в свои воды, фактически закрыв для ВМС США доступ к своим портам, что привело к «неполному исключению» Новой Зеландии из альянса. В 1973 году Генри Киссинджер, тогдашний советник по национальной безопасности, потребовал, чтобы Америка прекратила отношения с Великобританией, чтобы наказать ее за разногласия по поводу политики на Ближнем Востоке. «Нам просто нужно показать зубы», — заявил тогда Киссинджер. Однако американское Агентство национальной безопасности «отклонило» это предложение, поскольку оно подорвало бы сбор Соединенными Штатами разведданных в Европе и на Ближнем Востоке.
Но на практике было бы невозможно удалить какую-либо страну из альянса, не нарушив его работы (исключение составляет только Новая Зеландия, вклад которой незначителен). Например, Канада с 1940-х годов возглавляет подразделение радиоэлектронной разведки (SIGINT) в Арктике. Великобритания внесла значительный вклад в криптографию. Расположение Австралии имеет жизненно важное значение для отслеживания активности Китая в Азии.
Союзники будут ограничивать передачу друг другу разведданных
Члены «Пяти глаз» полагают, что администрация Трампа может проявлять слабость в защите своих секретов. Например, во время первого президентского срока Трамп якобы передал министру иностранных дел России секретную информацию Израиля.
Снизить потенциальные риски в данном случае, по мнению Bloomberg, поможет сведение к минимуму зависимости от одного источника разведданных. Хотя США по-прежнему являются партнером, предоставляющим больше всего разведданных и располагающим наибольшими ресурсами, в игру могут вступить другие страны. Например, Япония и Южная Корея, могли бы помочь группе противостоять угрозе со стороны Китая и Северной Кореи. Они не обладают таким опытом, как Вашингтон, но их технологическое превосходство, особенно в области искусственного интеллекта, пойдет на пользу альянсу. Япония уже выразила готовность присоединиться.
Эти границы должны быть четкими, и партнеры не должны стесняться указывать США, какими разведданными нельзя делиться с противником, например с Россией.
Американская разведка будет парализована из-за внутренних проблем
Война Трампа с федеральной бюрократией и политизация разведывательного сообщества вызовут смятение и паралич среди американских спецслужб, а затем распространятся на союзников.
В альянсе… почти нет формального управления. На практике существует только одно неписаное правило: Америка устанавливает правила.
Риск заключается в том, что американские разведслужбы будут дезориентированы и дезорганизованы. Решение директора ФБР Кэша Пателя сократить персонал и сосредоточиться на борьбе с преступностью «не сулит ничего хорошего для контрразведки США», отмечает сотрудник австралийской разведки Крис Тейлор.
Этот сценарий The Economist считает наиболее вероятным.