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Лукашенко высказался за восстановление плодотворного сотрудничества и дружественных отношений с Ирландией

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Ирландии по случаю национального праздника — Дня святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Наши страны, несмотря на разное историческое и культурное наследие, имеют то, что их объединяет, — бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам. Убежден, что на этом фундаменте мы способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем ирландцам добра, успехов, счастья и уверенности в завтрашнем дне.