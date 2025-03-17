Лукашенко высказался за восстановление плодотворного сотрудничества и дружественных отношений с Ирландией

«Наши страны, несмотря на разное историческое и культурное наследие, имеют то, что их объединяет, — бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам. Убежден, что на этом фундаменте мы способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств», — говорится в поздравлении.