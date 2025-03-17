Чего ждут от разговора Путина и Трампа по Украине

Политолог Евгений Минченко считает, что предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа будет принципиально отличаться от беседы 12 февраля. Направление диалога частично продиктовано запросами Киева. В частности, политолог указал, что тема ЗАЭС возникла не случайно. Запорожская атомная станция имеет большое значение для энергетической системы Украины и важна для ее экономики, поэтому Киев хочет вернуть ее обратно. Минченко указывает на то, что между РФ и Украиной нет прямых коммуникаций, в этой связи американцы вынуждены взять на себя роль посредника. Политолог также отмечает желание США решить украинский конфликт оперативно но, по его мнению, предпосылок для этого нет.