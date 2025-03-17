Чего ждут от разговора Путина и Трампа по Украине

Когда созвонятся Трамп и Путин
Первым о том, что 18 марта состоится телефонный разговор с российский президентом, сообщил Дональд Трамп. Его слова передает Reuters. Позже информацию о том, что во вторник Владимир Путин созвонится с Трампом, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля не стал анонсировать темы переговоров, отметив лишь, что «разговор готовится».
Предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Тогда лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также рассмотрели развитие двусторонних российско-американских отношений в сфере экономики и другие вопросы.
Возможные темы переговоров
Дональд Трамп сообщил во время полета из Флориды в Вашингтон, что планирует обсудить с Владимиром Путиным территориальные уступки со стороны Киева и контроль над Запорожской атомной электростанцией. Американский лидер подчеркнул, что в минувшие выходные в этом направлении было сделано «много работы».
Ранее специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью CBS News рассказал, что Дональд Трамп в разговоре с российским президентом может поднять вопрос доступа к портам Черного моря, а также тему ЗАЭС. Запорожская атомная электростанция в феврале 2022 года перешла под контроль Российской Федерации.
На прошлой неделе Путин общался с Уиткоффом в Москве. Подробности встречи широкой огласки не получили, сообщалось, что российский президент передал через Уиткоффа «информацию и дополнительные сигналы» для президента США. Диалог Путина с посланником президента США состоялся вечером 13 марта. Встрече предшествовали переговоры США и Украины в Джидде, после которых стороны высказали идею о 30-дневном прекращении огня при условии, что на такой шаг согласится Москва. Также Вашингтон возобновил поставку разведданных и военной помощи Киеву.
Вечером в понедельник, 17 марта, автор программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале фрагмент интервью с пресс-секретарем главы государства. По словам Пескова, подготовка к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины.
Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня… Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы.
Эксперты о предстоящем разговоре Путина и Трампа
Политолог Евгений Минченко считает, что предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа будет принципиально отличаться от беседы 12 февраля. Направление диалога частично продиктовано запросами Киева. В частности, политолог указал, что тема ЗАЭС возникла не случайно. Запорожская атомная станция имеет большое значение для энергетической системы Украины и важна для ее экономики, поэтому Киев хочет вернуть ее обратно. Минченко указывает на то, что между РФ и Украиной нет прямых коммуникаций, в этой связи американцы вынуждены взять на себя роль посредника. Политолог также отмечает желание США решить украинский конфликт оперативно но, по его мнению, предпосылок для этого нет.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков полагает, что президенты России и США обсудят завтра широкий круг вопросов, касающихся не только решения украинского конфликта. Парламентарий отмечает, что диалог между странами активно развивается в последнее время. Он охватывает темы восстановления дипломатических отношений и обеспечения международной безопасности, что является актуальным для обеих сторон.
Политолог Сергей Маркелов считает, что прогнозы по переговорам делать рано, надо дождаться их итогов. Эксперт уверен, что соглашение о мире в конечном итоге будет достигнуто, но не в том виде, что обсуждается сейчас: «Мы видим, что каждый этап переговоров с любыми сторонами заканчивается перезагрузкой практически до 80−90% того, с чем входили на переговоры. Это тоже нормально, это тоже нужно понять».