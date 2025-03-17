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NYP: США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о строительстве нового участка стены в Аризоне на границе с Мексикой. С таким заявлением она выступила на следующий день после того, как сообщила, что число незаконных пересечений границы при администрации президента Дональда Трампа сократилось на 95%, пишет New York Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новый участок стены, согласно статье, будет построен в районе, который известен как «магистраль для контрабандистов»: они используют пустыню Аризоны для переправки в США людей и наркотиков из Мексики.

С сегодняшнего дня мы начинаем строительство 11 новых километров стены, поскольку хотим сделать Америку безопасной.

Кристи Ноэм
министр внутренней безопасности США

При этом она признала, что мексиканские картели становятся «более отчаянными» в ответ на усиление мер безопасности на границе. Ноэм рассказала о некоторых хитроумных методах, которые используют контрабандисты, например о том, что фентанил они перевозят в арбузах, а метамфетамин — в древесном угле.

По ее словам, с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 32 000 человек — практически столько же, сколько при администрации Байдена за весь 2024 год. Администрация Трампа продолжает настаивать на своих невероятных успехах за первые 50 дней пребывания у власти. По информации Белого дома, число незаконных пересечений границы сократилось на 95% по сравнению с периодом пребывания на посту президента Джо Байдена.