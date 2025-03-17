NYP: США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой

По ее словам, с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 32 000 человек — практически столько же, сколько при администрации Байдена за весь 2024 год. Администрация Трампа продолжает настаивать на своих невероятных успехах за первые 50 дней пребывания у власти. По информации Белого дома, число незаконных пересечений границы сократилось на 95% по сравнению с периодом пребывания на посту президента Джо Байдена.