NYP: США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой

Новый участок стены, согласно статье, будет построен в районе, который известен как «магистраль для контрабандистов»: они используют пустыню Аризоны для переправки в США людей и наркотиков из Мексики.
С сегодняшнего дня мы начинаем строительство 11 новых километров стены, поскольку хотим сделать Америку безопасной.
При этом она признала, что мексиканские картели становятся «более отчаянными» в ответ на усиление мер безопасности на границе. Ноэм рассказала о некоторых хитроумных методах, которые используют контрабандисты, например о том, что фентанил они перевозят в арбузах, а метамфетамин — в древесном угле.
По ее словам, с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 32 000 человек — практически столько же, сколько при администрации Байдена за весь 2024 год. Администрация Трампа продолжает настаивать на своих невероятных успехах за первые 50 дней пребывания у власти. По информации Белого дома, число незаконных пересечений границы сократилось на 95% по сравнению с периодом пребывания на посту президента Джо Байдена.