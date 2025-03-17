Кубраков поручил создать музей становления и развития внутренних войск

В войсковой части 3214 прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню внутренних войск МВД. «История внутренних войск богата и насыщенна. Во время Великой Отечественной войны и в последующие годы ни одна горячая точка Советского Союза не обходилась без их участия. Нынешние военнослужащие являются достойными наследниками ветеранов. Они ежедневно рискуют жизнью, не зная, что их ждет за закрытой дверью или как поведет себя преступник под конвоем. Находиться в постоянном напряжении нелегко. Это могут только подготовленные бойцы. Они показывают гражданам страны, что стражи порядка всегда рядом и готовы обеспечить безопасность», — подчеркнул Иван Кубраков.
Глава ведомства поблагодарил всех за службу, пожелал здоровья, счастья, успехов, процветания, вручил погоны очередных воинских званий, а также награды отличившимся. Особые слова признательности министр адресовал родным и близким коллег. Учитывая заслуги внутренних войск, Иван Кубраков поручил создать музей, где будут собраны уникальные материалы об их становлении и развитии.
Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков выразил благодарность за поздравления, высокую оценку деятельности личного состава и заверил, что внутренние войска готовы и дальше с честью выполнять поставленные задачи.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.