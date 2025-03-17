Кубраков поручил создать музей становления и развития внутренних войск

В войсковой части 3214 прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню внутренних войск МВД. «История внутренних войск богата и насыщенна. Во время Великой Отечественной войны и в последующие годы ни одна горячая точка Советского Союза не обходилась без их участия. Нынешние военнослужащие являются достойными наследниками ветеранов. Они ежедневно рискуют жизнью, не зная, что их ждет за закрытой дверью или как поведет себя преступник под конвоем. Находиться в постоянном напряжении нелегко. Это могут только подготовленные бойцы. Они показывают гражданам страны, что стражи порядка всегда рядом и готовы обеспечить безопасность», — подчеркнул Иван Кубраков.