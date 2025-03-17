Лукашенко обратился к ирландцам в День святого Патрика, назвав связь с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к ирландцам, сказав, что объединяет их с белорусами. Лукашенко, как передает его пресс-служба, поздравил народ Ирландии с национальным праздником — Днем святого Патрика.
Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и Ирландии разное культурное и историческое наследие, но есть и то, что объединяет народы двух стран.
— Бережное отношение к традициям, стремление сохранить свою уникальность, уважение к другим культурам, — говорится в официальном поздравлении белорусского президента.
Александр Лукашенко констатировал, что народы Беларуси и Ирландии, используя этот фундамент, «способны восстановить плодотворное белорусско-ирландское сотрудничество и дружественные отношения ради дальнейшего развития и процветания обоих государств».
Президент Беларуси, обращаясь к ирландцам по случаю национального праздника, пожелал счастья, добра, успехов и уверенности в завтрашнем дне.
Ранее мы писали о том, что МАРТ сказал, какую картошку нельзя продавать в магазинах в Беларуси (тут про это).