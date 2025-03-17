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США намерены покончить с атаками хуситов на корабли в Красном море

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена покончить с атаками йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» на суда в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox Business.

Комментируя военную операцию США против хуситов, она подчеркнула: «Мы наконец-то нанесли ответный удар. Это (атаки хуситов — прим. ТАСС) продолжается уже очень долгое время. Предыдущие администрации [США] наносили слабые точечные удары в случае нападения хуситов. Но это первый раз, когда происходит настоящая, действительная атака, направленная на то, чтобы это прекратилось».

«Это (действия хуситов — прим. ТАСС) затрагивает весь мир, систему судоходства, странам приходится плыть вокруг всей Африки. Это неприемлемо в цивилизованном мире. И вот какова цель [операции США] — это не зуб за зуб, это движение, направленное на то, чтобы сделать мир безопаснее, сильнее и более процветающим, но при этом благоразумным. Это (хуситы — прим. ТАСС) пираты, контролирующие часть мира, которая затрагивает всех нас, и этому должен быть положен конец, и мы поможем положить этому конец», — сказала дипломат.

По ее словам, хуситы «не являются признанным правительством, они фактически держат Йемен в заложниках, и то же самое они делают» с Красным морем и Аденским заливом.

15 марта США по приказу американского президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение дважды атаковало американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников. По последним данным Минздрава в правительстве хуситов, в результате ударов США по Йемену погибли 53 человека, еще не менее 98 получили ранения. В январе Трамп подписал указ, запускающий процесс признания «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией.