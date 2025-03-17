США намерены покончить с атаками хуситов на корабли в Красном море

«Это (действия хуситов — прим. ТАСС) затрагивает весь мир, систему судоходства, странам приходится плыть вокруг всей Африки. Это неприемлемо в цивилизованном мире. И вот какова цель [операции США] — это не зуб за зуб, это движение, направленное на то, чтобы сделать мир безопаснее, сильнее и более процветающим, но при этом благоразумным. Это (хуситы — прим. ТАСС) пираты, контролирующие часть мира, которая затрагивает всех нас, и этому должен быть положен конец, и мы поможем положить этому конец», — сказала дипломат.