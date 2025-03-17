Трамп: Иран будет нести ответственность за атаки со стороны хуситов

«С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Американский президент заявил, что Иран «диктует им (хуситам.— ''Ъ'') каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой».
15 марта Дональд Трамп приказал развернуть «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене. По его словам, цель авиаударов — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса». Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц допустил, что под удар Пентагона могут попасть и корабли Ирана, которые помогают хуситам, а также иранских военных инструкторов.