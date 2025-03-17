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Последние зарубежные новости за 17 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 17 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Euractiv: Европа опасается, что вооружение от США может стать бесполезным

Ограничение доступа Украины к технологиям F-16, введенное администрацией Трампа, подорвало доверие Европы к США как поставщику оружия. В Европе осознают, что зависимость от американской техники ограничивает их оборонные возможности, но изменить ситуацию сложно.

Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против РФ

Будапешт уступил в вопросе антироссийских санкций ЕС после звонка главы Госдепа США Марко Рубио венгерскому министру Петру Сийярто. Ранее Венгрия возражала, надеясь на смену политики при Трампе.

Foreign Policy: НАТО нужно рассредоточить самолеты из-за «Орешника»

НАТО должно изменить стратегию размещения самолетов, чтобы снизить уязвимость перед российским ракетным комплексом «Орешник». Альянсу рекомендуется рассредоточить авиацию по всей Европе, чтобы сделать авиабазы менее привлекательными целями в случае кризиса.

Politico: Киев считает возврат западных брендов в РФ вопросом времени

Украинские власти считают, что иностранные компании со временем возобновят работу в России. В Киеве отмечают, что из-за энергетического потенциала РФ европейские страны могут захотеть восстановить сотрудничество.

SCMP: Китай пересмотрит политику по Арктике из-за сближения РФ и США

Китай сбавил амбиции по присутствию в Арктике, после того как возможное соглашение о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном в регионе вызвало напряженность. Ранее Пекин заявлял о намерении стать великой полярной державой к 2030 году.