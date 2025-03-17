Сербия готова привлечь РФ и США к расследованию о звуковой пушке на митингах

Ранее сербские оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении этого акустического оружия, власти обвинения опровергли.
«Правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — сказал господин Вучевич на пресс-конференции (цитата по изданию «Новости»). Кроме того, власти не давали приказа о применении дубинок. Подобные заявления сфабрикованы, утверждает глава сербского правительства. «Я думаю, сербская полиция научила нас, как контролировать скопление большого количества людей, не применяя силу», — добавил премьер.
Сегодня президент Сербии Александр Вучич также заявил, что сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку. Расследование по этому делу будет завершено в течение 48 часов.
15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек.
Массовые митинги в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Незадолго до этого вокзал реконструировали. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии.