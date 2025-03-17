Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия хочет закрыть на полгода границу с Беларусью пешеходам и велосипедистам

В Латвии намерены закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов.

Источник: Комсомольская правда

Латвия рассматривает возможность закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов, речь идет о сроке, как минимум, в шесть календарных месяцев.

Как пишет БелТА со ссылкой на латвийские СМИ, Государственная пограничная охрана Латвии намерена обратиться к правительству с просьбой частично закрыть единственный действующий пункт пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте пропуска «Патерниеки», который с территории Беларуси носит название «Григоровщина».

Как сообщил руководитель государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, он намерен подать Кабмину Латвии соответствующее предложение о закрытии пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов уже 17 марта 2025 года. При этом автотранспорта эта мера, если она будет реализована, не затронет.

— Мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию, — сказал Пуятс.

По его словам, если правительство Латвии одобрит данное предложение, то белорусско-латвийский пункт пропуска будет частично закрыт как минимум на полгода.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко обратился к ирландцам, сказав, что объединяет их с белорусами (тут про это).