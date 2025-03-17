Латвия хочет закрыть на полгода границу с Беларусью пешеходам и велосипедистам

Как сообщил руководитель государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, он намерен подать Кабмину Латвии соответствующее предложение о закрытии пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов уже 17 марта 2025 года. При этом автотранспорта эта мера, если она будет реализована, не затронет.