Вучевич допустил, что слухи о «звуковой пушке» расследуют США и Россия

«Уже не в первый раз в Сербии и Югославии массовые протесты приводили к каким-то политическим событиям. Так был свергнут в свое время Милошевич, и в результате была создана организация, прообраз всех других, которые потом устраивали цветные революции на пространстве СНГ. Вучич, столкнувшись с таким ростом протестов, пытается опереться на Россию. Он делает жесты в сторону России, собирается 9 мая в Москву и считает нужным, чтобы сербы промаршировали по Красной площади. Это важно ему, чтобы получить поддержку России. Он хочет сыграть на чувствах тех протестантов, которые поддерживают пророссийскую позицию».