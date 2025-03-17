США не исключили санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачной

«Конечно, он готов сделать это (ввести санкции. — РБК), если это необходимо. Мне нечего сообщить, и я никогда не буду опережать президента в таком серьезном решении», — сказала она, отвечая она на вопрос, будут ли введены ограничения, если разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который планируется на 18 марта, пойдет не так, как надеются в США.