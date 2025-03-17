Semafor: США могут признать Крым территорией России

По словам собеседников Semafor, в американской администрации обсуждают обращение к ООН с просьбой также признать Крым российской территорией.
Дональд Трамп говорил, что во время предстоящего 18 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить территориальные вопросы. 17 марта Белый дом сообщил, что США обсуждают с Украиной, «где будет проходить граница украинских территорий после установления мира».
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. В 2016 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп говорил, что «рассмотрит» вопрос о признании Крыма российской территорией.