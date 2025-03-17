Semafor: США могут признать Крым территорией России

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. В 2016 году, впервые вступив в должность президента США, Дональд Трамп говорил, что «рассмотрит» вопрос о признании Крыма российской территорией.