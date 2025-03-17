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Военная операция США против хуситов в Йемене: последние новости на 17 марта 2025 года

15 марта 2025 года США начали массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Операция направлена на защиту судоходства и американских интересов. Хуситы ответили атаками на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Редакция Новостей Mail подготовила свежие данные о ситуации по состоянию на 17 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов

Источник: Reuters

Трамп заявил, что Иран стоит за атаками хуситов, назвав их «зловещими бандитами». Он пообещал, что США ответят на любые новые удары мощной силой и пригрозил Ирану серьезными последствиями.

США намерены покончить с атаками хуситов на корабли в Красном море

Источник: AP 2024

Вашингтон заявил о решимости остановить атаки хуситов в Красном море и Аденском заливе. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что США впервые наносят мощный удар, направленный на прекращение угроз судоходству.

Ударами по Йемену предупредили Иран. Операция США может не ограничиться хуситами

Источник: Reuters

Советник президента США Майк Уолц заявил, что американская операция против хуситов может выйти за пределы Йемена. Пентагон способен нацелиться на корабли Ирана, которые помогают хуситам, иранских военных инструкторов и объекты, не относящиеся к «Ансар Аллах».

Эксперт: США ударами по хуситам хотят укрепить связи с Эр-Риядом

Источник: Reuters

Вашингтон преследует несколько целей, проводя военную кампанию в Йемене, считает эксперт. Среди них — восстановление связей с Саудовской Аравией, укрепление позиций Израиля и усиление давления на Иран.