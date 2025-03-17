Военная операция США против хуситов в Йемене: последние новости на 17 марта 2025 года

15 марта 2025 года США начали массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Операция направлена на защиту судоходства и американских интересов. Хуситы ответили атаками на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Редакция Новостей Mail подготовила свежие данные о ситуации по состоянию на 17 марта 2025 года.