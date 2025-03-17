Военная операция США против хуситов в Йемене: последние новости на 17 марта 2025 года

Трамп пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поддержку хуситов
Трамп заявил, что Иран стоит за атаками хуситов, назвав их «зловещими бандитами». Он пообещал, что США ответят на любые новые удары мощной силой и пригрозил Ирану серьезными последствиями.
США намерены покончить с атаками хуситов на корабли в Красном море
Вашингтон заявил о решимости остановить атаки хуситов в Красном море и Аденском заливе. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что США впервые наносят мощный удар, направленный на прекращение угроз судоходству.
Ударами по Йемену предупредили Иран. Операция США может не ограничиться хуситами
Советник президента США Майк Уолц заявил, что американская операция против хуситов может выйти за пределы Йемена. Пентагон способен нацелиться на корабли Ирана, которые помогают хуситам, иранских военных инструкторов и объекты, не относящиеся к «Ансар Аллах».
Эксперт: США ударами по хуситам хотят укрепить связи с Эр-Риядом
Вашингтон преследует несколько целей, проводя военную кампанию в Йемене, считает эксперт. Среди них — восстановление связей с Саудовской Аравией, укрепление позиций Израиля и усиление давления на Иран.