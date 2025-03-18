Юрий Слюсарь оценил игру спортсменок ГК «Ростов-Дон»

«Несмотря на поражение, наши девочки показали невероятную волю к победе и силу духа. Это настоящие профессионалы, горжусь! — написал он в телеграм-канале. — Спорт — это не только победы, но и умение бороться до конца. Вперед, Ростов-Дон! Мы всегда с вами».