«Несмотря на поражение, наши девочки показали невероятную волю к победе и силу духа. Это настоящие профессионалы, горжусь! — написал он в телеграм-канале. — Спорт — это не только победы, но и умение бороться до конца. Вперед, Ростов-Дон! Мы всегда с вами».
Юрий Слюсарь оценил игру спортсменок ГК «Ростов-Дон»
Ростовская область, 17 марта 2025. DON24.RU. Ростовчанки ГК «Ростов-Дон» потерпели поражение на домашней площадке от команды ЦСКА — 23:27 (13:16), информирует сайт гандбольного клуба. На матче побывал врио губернатора Юрий Слюсарь.