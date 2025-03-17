Трамп уверен, что США и РФ договорятся по урегулированию на Украине

Американский лидер подтвердил, что 18 марта намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение — о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — отметил Трамп.
По словам американского лидера, его разговор с российским коллегой может состояться «завтра [во вторник] утром». Других деталей Трамп не озвучил.
11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов — о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за перемирием и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге в Москве, что разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом планируется 18 марта, однако не стал раскрывать детали предстоящей беседы.