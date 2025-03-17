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Литва предъявила неожиданные претензии в адрес России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Литвы связала поджог магазина IKEA в Вильнюсе с деятельностью российских спецслужб, сообщило местное радио.

Источник: © РИА Новости

«Организатором этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами», — утверждает главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис.

Соответствующий вывод он объяснил тем, что магазины IKEA на российской территории закрыты. При этом отмечается, что оба нарушителя являются гражданами Украины, один из них на момент поджога в мае 2024 года был несовершеннолетним.

В начале марта спецслужбы Литвы назвали Россию одной из главных угроз для своей страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это заявление с иронией предложила добавить в этот список святую воду и осиновый кол.