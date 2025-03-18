В Волгоградской области пройдут штабные учения экстренных служб

Спасатели Волгоградской области присоединятся к Всероссийским командно-штабным учениям, которые пройдут 18 и 19 марта. Силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС России.