Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области пройдут штабные учения экстренных служб

Плановые мероприятия состоятся во всех муниципальных образованиях региона.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели Волгоградской области присоединятся к Всероссийским командно-штабным учениям, которые пройдут 18 и 19 марта. Силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработают действия по ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС России.

Основные показательные тренировки организуют в Волгограде и Среднеахтубинском районе. Жителей региона просят не беспокоиться из-за большого скопления сотрудников и машин экстренных служб в ближайшие дни.

«Сохраняйте спокойствие: учения плановые», — добавили в ведомстве.