Песков: отправка европейских войск НАТО на Украину станет новым поводом для конфликта

По словам Макрона, ~военнослужащие из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе~. Предполагаемую численность контингента и его принадлежность к той или иной стране он не уточнил, сказав лишь, что каждая европейская страна сможет отправить на Украину несколько тысяч человек. Согласия России на этот шаг не требуется, полагает французский лидер. Более того, негативная реакция российских властей на планы по развертыванию европейских сил на украинской территории, по мнению Макрона, свидетельствует о «явной экзистенциальной стратегической угрозе» со стороны России.