Трамп уверен, что США и РФ договорятся о мирном урегулировании на Украине

Американский лидер Дональд выразил уверенность в том, что США и Россия смогут достигнуть договоренностей по украинскому урегулированию. Об этом он заявил в ходе визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
По словам главы Белого дома, во вторник, 18 марта, он планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение — о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — отметил президент США.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что страны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас.