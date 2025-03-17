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Трамп уверен, что США и РФ договорятся о мирном урегулировании на Украине

Президент США напомнил, что во вторник, 18 марта, он намерен провести разговор с российским коллегой.
Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд выразил уверенность в том, что США и Россия смогут достигнуть договоренностей по украинскому урегулированию. Об этом он заявил в ходе визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам главы Белого дома, во вторник, 18 марта, он планирует провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение — о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — отметил президент США.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что страны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас.