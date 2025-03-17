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Semafor: США могут признать Крым частью России в переговорах по Украине

США намерены рассмотреть признание Крыма частью России в ходе переговоров по Украине. Администрация американского президента обсуждает этот вопрос как часть мирного урегулирования конфликта, сообщает издание Semafor.

По информации двух источников, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп рассматривает возможность включения признания Крыма в любое соглашение, которое должно завершить войну между Москвой и Киевом. Также не исключается, что администрация Трампа обратится в ООН с просьбой поддержать это решение.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что американские и украинские официальные лица обсудили возможность территориальных уступок со стороны Киева. Однако Ливитт не раскрыла детали перед беседой президента России Владимира Путина с его американским коллегой, которая должна состояться 18 марта.