Semafor: США могут признать Крым частью России в переговорах по Украине

По информации двух источников, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп рассматривает возможность включения признания Крыма в любое соглашение, которое должно завершить войну между Москвой и Киевом. Также не исключается, что администрация Трампа обратится в ООН с просьбой поддержать это решение.