Пентагон подтвердил возобновление обмена данными разведки с Украиной

12 марта, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что возобновление Соединенными Штатами передачи разведданных Украине выглядит «не очень красиво». Она предположила, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этот же день сообщалось, что поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту Жешув-Ясенки возобновились.