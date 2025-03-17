Зеленский пожаловался Макрону на условия России ради прекращения огня

Зеленский заявил Макрону, что Россия не должна выдвигать свои условия при обсуждении мира.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в ходе последнего телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном на условия, «которые выдвигает Россия при обсуждении прекращения огня». Об этом лидер заявил в своем telegram-канале.
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«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — говорится в заявлении Зеленского.
Россия согласна на прекращение боевых действий на Украине, но только при условии достижения долгосрочного мира. Об этом ранее заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на инициативу США и Украины немедленно приостановить огонь.