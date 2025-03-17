Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Киеву в прежних объёмах

Напомним, 4 марта Вашингтон приостановил поставки вооружения на Украину. При этом в Белом доме подчёркивали, что решение носит временный характер и будет возобновлено, если Киев согласится на прекращение огня и обсудит сделку по редкоземельным металлам. Во время встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта было достигнуто соглашение, что украинские власти приостановят огонь на 30 дней. Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин также согласится на прекращение боевых действий.