Трамп уверен, что США и Россия договорятся об урегулировании на Украине

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся во вторник, 18 марта. Он также ответил на ряд вопросов, связанных с урегулированием на Украине.
По мнению Дональда Трампа, прекращение огня возможно. Вашингтон и Москва работают над этим вопросом. Президент Соединенных Штатов всё чаще говорит о положительном течении переговоров.
«Я думаю, что у нас получится выработать мирное соглашение», — сказал Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
Предположительно, во вторник российский и американский лидеры обсудят вопросы украинского урегулирования. Беседа пройдет уже более предметно. Сейчас все силы направлены на подготовку основных тезисов и сбор предложений, выдвинутых сторонами.