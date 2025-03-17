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Трамп уверен, что США и Россия договорятся об урегулировании на Украине

Трамп подтвердил будущие переговоры с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся во вторник, 18 марта. Он также ответил на ряд вопросов, связанных с урегулированием на Украине.

По мнению Дональда Трампа, прекращение огня возможно. Вашингтон и Москва работают над этим вопросом. Президент Соединенных Штатов всё чаще говорит о положительном течении переговоров.

«Я думаю, что у нас получится выработать мирное соглашение», — сказал Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

Предположительно, во вторник российский и американский лидеры обсудят вопросы украинского урегулирования. Беседа пройдет уже более предметно. Сейчас все силы направлены на подготовку основных тезисов и сбор предложений, выдвинутых сторонами.