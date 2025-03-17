Генпрокуратура Литвы связала поджог магазина IKEA со спецслужбами РФ

Литовская Генеральная прокуратура установила связь между поджогом магазина IKEA в Вильнюсе и деятельностью российских спецслужб, как передает местное радио.
Главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис заявил, что за организацией инцидента стоит Россия, указывая на связь с военной разведкой и силовыми структурами.
В качестве обоснования этой версии он отметил, что магазины IKEA в России закрыты. При этом сообщается, что оба подозреваемых являются гражданами Украины, причем один из них на момент происшествия в мае 2024 года не достиг совершеннолетия.
Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец оценил возможность возвращения IKEA в Россию.