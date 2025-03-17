Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура Литвы связала поджог магазина IKEA со спецслужбами РФ

В качестве обоснования этой версии он отметил, что магазины IKEA в России закрыты.

Источник: Аргументы и факты

Литовская Генеральная прокуратура установила связь между поджогом магазина IKEA в Вильнюсе и деятельностью российских спецслужб, как передает местное радио.

Главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артурас Урбелис заявил, что за организацией инцидента стоит Россия, указывая на связь с военной разведкой и силовыми структурами.

В качестве обоснования этой версии он отметил, что магазины IKEA в России закрыты. При этом сообщается, что оба подозреваемых являются гражданами Украины, причем один из них на момент происшествия в мае 2024 года не достиг совершеннолетия.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец оценил возможность возвращения IKEA в Россию.