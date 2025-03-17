Трамп заявил, что спас окруженных боевиков ВСУ

Президент России Владимир Путин призывал относиться военнопленным солдатам ВСУ гуманно. При этом он заявил, что те из них, что вторглись в Курскую область будут считаться террористами. URA.RU сообщало, что Трамп намерен провести разговор с Путиным после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Он сообщил журналистам в Овальном кабинете, что этот разговор, вероятно, состоится на текущей неделе.