Трамп заявил, что спас окруженных боевиков ВСУ

Трамп заявил, что убедил Россию не предпринимать активных действий против солдат ВСУ.
Россия не стала предпринимать активных боевых действий против окруженных солдат ВСУ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я завтра поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было», — заявил Трамп в трансляции Fox News.
Президент России Владимир Путин призывал относиться военнопленным солдатам ВСУ гуманно. При этом он заявил, что те из них, что вторглись в Курскую область будут считаться террористами. URA.RU сообщало, что Трамп намерен провести разговор с Путиным после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Он сообщил журналистам в Овальном кабинете, что этот разговор, вероятно, состоится на текущей неделе.