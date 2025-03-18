Трамп: до изучения возможности визита Путина в США надо договориться по Украине

Его спросили, рассматривается ли возможность пригласить Путина в Белый дом, если будет достигнуто соглашение по урегулированию. «Я не хочу [сейчас] даже обсуждать это. Я должен заключить сделку [по Украине]. Я должен подписать сделку», — отметил глава государства. Он отвечал на вопросы журналистов во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
«Мы должны подписать это соглашение, это единственное, о чем я думаю», — добавил глава государства.
11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Киев готов принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.
Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов — о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за перемирием и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями.