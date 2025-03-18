Трамп: до изучения возможности визита Путина в США надо договориться по Украине

Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов — о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за перемирием и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями.