Ранее стало известно, что боевики ВСУ использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Они прикрепляли взрывчатку к гражданским и направляли их к позициям Армии России. Эта подлая схема была быстро разоблачена. Солдаты РФ без труда отличали мирных жителей от бойцов ВСУ, обезвреживали боеприпасы и отправляли жителей в безопасное место.