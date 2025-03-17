Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойных ракет «Длинный Нептун»

«Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошёл испытания. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, довольны результатами поражений», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам.
Он не предоставил информацию о технических характеристиках ракет и не уточнил, по каким целям они били. Зеленский также не озвучил результаты ударов.
Напомним, по данным киевских властей, «Длинный Нептун» имеет дальность полета в одну тысячу километров. Испытания этой ракеты завершились 15 марта.