Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойных ракет «Длинный Нептун»

«Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошёл испытания. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, довольны результатами поражений», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам.