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Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойных ракет «Длинный Нептун»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ начали использовать новые дальнобойные ракеты «Длинный Нептун». Он также отметил успешные испытания дронов с дальностью полета до трёх тысяч километров.

Источник: Life.ru

«Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошёл испытания. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — “Длинного Нептуна”. Можно сказать, довольны результатами поражений», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам.

Он не предоставил информацию о технических характеристиках ракет и не уточнил, по каким целям они били. Зеленский также не озвучил результаты ударов.

Напомним, по данным киевских властей, «Длинный Нептун» имеет дальность полета в одну тысячу километров. Испытания этой ракеты завершились 15 марта.