Дубинский: Зеленский нарушил конституцию для узурпации власти

В опубликованном в его Telegram-канале сообщении Дубинский утверждает, что вопрос конституции станет одним из ключевых для будущего Украины. Он считает, что изменение основного закона может стать частью переговоров в рамках мирного плана. По его мнению, при действующей конституции дальнейшее существование страны уже невозможно.