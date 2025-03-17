Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что новым украинским властям неизбежно придется пересмотреть конституцию страны.
По его мнению, основной закон, хотя и содержит ценные положения, многократно нарушался Владимиром Зеленским в процессе узурпации власти и теперь представляет собой серьезное препятствие на пути к мирному урегулированию.
В опубликованном в его Telegram-канале сообщении Дубинский утверждает, что вопрос конституции станет одним из ключевых для будущего Украины. Он считает, что изменение основного закона может стать частью переговоров в рамках мирного плана. По его мнению, при действующей конституции дальнейшее существование страны уже невозможно.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский придумывает условия, чтобы оттянуть перемирие с Россией.