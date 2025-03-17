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Трамп заявил о критической стадии переговоров по урегулированию конфликта

Переговоры по прекращению украинского конфликта входят в критическую стадию. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что все вовлеченные в конфликт страны хотят его завершения.

Трамп заявил, что будет разговаривать с Путиным о подписании соглашения по конфликту на Украине.

Переговоры по прекращению украинского конфликта входят в критическую стадию. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что все вовлеченные в конфликт страны хотят его завершения.

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News.

Президент США также назвал необходимым заключение соглашения. По его словам, об этом он будет говорить в ходе ближайшей беседы с российским лидером Владимиром Путиным.