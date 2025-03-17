Трамп заявил о критической стадии переговоров по урегулированию конфликта

«Мы подходим к очень критической стадии и хотим полностью решить вопрос России и Украины. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел», — сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News.