Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не согласен с высказыванием о том, что причиной разгрома Вооружённых сил Украины в Курской области стала приостановка военной помощи со стороны США.
Заявление прозвучало в ходе беседы с журналистами в Вашингтоне.
«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», — сказал Трамп.
Напомним, Пентагон подтвердил, что Соединённые Штаты возобновили военную помощь Киеву и обмен разведывательными данными с Украиной в прежнем объёме.
Ранее сообщалось, что в Курской области планируется создать музей, посвящённый освобождению региона от Вооружённых сил Украины.