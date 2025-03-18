В МО РФ показали, как солдаты Армии России снесли технику Киева под Сумами

Ранее военный эксперт, историк, экс-полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что Российские войска способны взять под свой контроль даже Львов, учитывая их стремительное наступление и переход боевых действий в новую фазу. Эту фазу он охарактеризовал, как «война на истощение».