В МО РФ показали, как солдаты Армии России снесли технику Киева под Сумами

«Расчёт ОТРК “Искандер” атаковал территорию, где сосредоточены живые силы и военная техника 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.
«Искандер» разбил технику и боевиков ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / МО РФ.
Боевиков ликвидировали в районе населённого пункта Лосевка, который находится в 65 километров северо-западнее города Шостки Сумской области. На кадрах МО РФ видно прицельный огонь по военной технике, которая спрятана в лесу.
Ранее военный эксперт, историк, экс-полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что Российские войска способны взять под свой контроль даже Львов, учитывая их стремительное наступление и переход боевых действий в новую фазу. Эту фазу он охарактеризовал, как «война на истощение».