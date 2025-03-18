Новости СВО. Освобождено Степовое, ВСУ взяли в тиски в Часовом Яре, разговор президентов России и США, 18 марта

После долгого затишья наступление российских войск началось на Запорожском направлении. Армия России взяла Степовое. Также появляются сведения, что освобождены Щербаки и Малые Щербаки. В ВСУ уже из-за этого паника — и боевики требуют срочной реакции командования. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что первая линия обороны на данном участке прорвана. Этому способствовало и то, что ВСУ отсюда сняли подразделения на другие направления.