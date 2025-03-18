Оборотень из «Тризуба»: как стал неонацистом Михаил Алексеев, ликвидированный под Запорожьем

Во время «оранжевой революции» Алексеев прибыл на майдан одним из первых и там установил свою палатку. Так же было и в 2014 году. Правда, повзрослевший «тризубовец» по сути пропустил все основные события переворота, включая первые — «ритуальные убийства». Как считается, тогда националисты убили майдановцев армянина Сергея Нигояна и белоруса Михайла Жизневского, чтобы обвинить в этом правительство Януковича и задать градус ненависти со стороны протестующих.